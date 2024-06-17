Президент Чехии высоко оценил саммит по Украине

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Президент Чехии Петр Павел высоко оценил саммит по Украине, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение информационного агентства ЧТК.
По его словам, встреча в Швейцарии стала «первым шагом на пути к миру» на Украине. Он добавил, что саммит «превзошел все ожидания».
Даже те страны, которые не подписали заключительную декларацию, по крайней мере, приняли участие в конференции, что помогло им взглянуть на ситуацию такой, какая она есть, отметил он.
Политик считает, что на следующей конференции по Украине должны быть другие крупные страны. По его словам, участие Китая будет ключевым.
Ранее глава отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо заявил, что следующая международная конференция по Украине может состояться до президентских выборов в США, намеченных на 5 ноября этого года.
Напомним, что конференция по урегулированию украинского конфликта прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке.
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Даже те страны, которые не подписали заключительную декларацию, по крайней мере, приняли участие в конференции, что помогло им взглянуть на ситуацию такой, какая она есть, отметил он.
Политик считает, что на следующей конференции по Украине должны быть другие крупные страны. По его словам, участие Китая будет ключевым.
Ранее глава отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо заявил, что следующая международная конференция по Украине может состояться до президентских выборов в США, намеченных на 5 ноября этого года.
Напомним, что конференция по урегулированию украинского конфликта прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке.
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Александр Климов