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Россия обошла США по поставкам газа в Европу в мае 2024 года, передает Financial Times (FT), ссылаясь на данные аналитической компании ICIS.
«Несмотря на то, что разворот произошел под влиянием особых обстоятельств, он подчеркивает сложность дальнейшего снижения зависимости Европы от российского газа», – сообщается в материале.
По данным компании, в мае текущего года объем поставок газа и сжиженного природного газа (СПГ) из России составил 15%. Доля поставок СПГ из США достигла 14%, что является самым низким показателем с августа 2022 года, говорится в аналитическом материале.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен возложила ответственность за рост цен на энергию и продовольствие в мире на Россию.
До этого стало известно о попытках руководства Европейского Союза продлить соглашение о транзите российского газа.
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Александр Климов