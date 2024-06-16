В Швейцарии назвали возможные сроки проведения второго саммита по Украине

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Следующая международная конференция по Украине может состояться до президентских выборов в США, намеченных на 5 ноября этого года, заявил глава отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо, сообщает РИА Новости.
Ранее Владимир Зеленский объявил о начале подготовки ко второму «саммиту мира». По словам президента Украины, некоторые страны уже готовы принять у себя вторую мирную конференцию по украинскому вопросу.
Конференция по урегулированию украинского конфликта прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке.
Ранее министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис допустилучастие президента России Владимира Путина на конференции по Украине. Кассис подчеркнул, что этот вопрос будет решаться совместно с Международным уголовным судом (МУС).
14 июня президент Путин перечислил условия для прекращения огня и начала переговоров по Украине. Он отметил, что Киев вновь получил «конкретное, реальное мирное предложение».
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Конференция по урегулированию украинского конфликта прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке.
Ранее министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис допустилучастие президента России Владимира Путина на конференции по Украине. Кассис подчеркнул, что этот вопрос будет решаться совместно с Международным уголовным судом (МУС).
14 июня президент Путин перечислил условия для прекращения огня и начала переговоров по Украине. Он отметил, что Киев вновь получил «конкретное, реальное мирное предложение».
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Александр Климов