Президент Эстонии Карис признал усталость Запада от поддержки Киева

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Президент Эстонии Алар Карис признал, что западные страны устали от поддержки Украины. Его слова приводит эстонская телерадиовещательная компания ERR.
Журналисты спросили у эстонского лидера, что делать с усталостью, которая наблюдается в западных странах от украинского конфликта.
Однако он уточнил, что на сегодняшний день нет смысла в переговорах между конфликтующими сторонами. По его словам, Запад оказывает Киеву недостаточно поддержки, чтобы начать обсуждение прекращения огня.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский поссорился с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским в рамках переговоров 13 сентября. Во время переговоров Зеленский обвинил Польшу в недостаточной помощи Киеву. Кроме того, в разговоре был затронут вопрос Волынской резни, украинский лидер и вовсе заявил, что Польша слишком раздувает эту тему и призвал больше это не обсуждать.
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«Усталость есть. Те, кто на передовой, устали, равно как и те, кто в тылу, и те, для кого (конфликт на Украине. —ред.) далек», — заявил Карис.
Однако он уточнил, что на сегодняшний день нет смысла в переговорах между конфликтующими сторонами. По его словам, Запад оказывает Киеву недостаточно поддержки, чтобы начать обсуждение прекращения огня.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский поссорился с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским в рамках переговоров 13 сентября. Во время переговоров Зеленский обвинил Польшу в недостаточной помощи Киеву. Кроме того, в разговоре был затронут вопрос Волынской резни, украинский лидер и вовсе заявил, что Польша слишком раздувает эту тему и призвал больше это не обсуждать.
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Элина Позднякова