Президент Эстонии высказался о теракте в «Крокус Сити Холле»

Фото: iStock/diegograndi
Президент Эстонии Арал Карис на своей странице в социальной сети X отреагировал на теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле».
«Эстония решительно осуждает террор во всех формах. Смертоносный теракт в Москве ужасает своей жестокостью», – заявил он.
Ранее Латвия воздержалась от осуждения теракта. Посольство РФ предположило, что латвийское руководство уведомлено об организаторах трагедии.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
Читайте также:
В России рассказали о разрушении контактов с США по борьбе против терроризма
Латвия так и не осудила теракт в «Крокус Сити Холле»
Кнайсль назвала случившееся в «Крокус Сити Холле» заказным терактом против России
Александр Климов