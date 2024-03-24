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Президент Эстонии высказался о теракте в «Крокус Сити Холле»

Президент Эстонии – о теракте в «Крокусе»: Мы решительно осуждаем террор во всех формах
24 марта 2024, 03:10
Фото: iStock/diegograndi

Фото: iStock/diegograndi

Президент Эстонии Арал Карис на своей странице в социальной сети X отреагировал на теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле».
«Эстония решительно осуждает террор во всех формах. Смертоносный теракт в Москве ужасает своей жестокостью», – заявил он.

Ранее Латвия воздержалась от осуждения теракта. Посольство РФ предположило, что латвийское руководство уведомлено об организаторах трагедии.


Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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#эстония
#латвия
#теракт
#крокус сити холл
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Посол Антонов отрицает информацию о предупреждении США по поводу терактов
Антонов: США не предупреждали посольство России о потенциальных терактах
24 марта 2024, 02:52

РИА Новости/Илья Питалев

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США не информировали российское посольство о возможном теракте, приводит слова дипломата РИА Новости.
Таким образом он прокомментировал предупреждения американского посольства в Москве о потенциальных терактах от 7 марта. По словам Антонова, дипломатические представительства за рубежом не получали никаких уведомлений от США по этому поводу.

«Мы обратили на это внимание, но... у меня контактов никаких ни с Белым домом, ни с Госдепом по данному вопросу не было», – рассказал посол.

Ранее пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что США получили информацию о готовящемся теракте в России и поделились ею с Россией.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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#сша
#россия
#пособие
#дипломат
#предупреждение
#теракт
#крокус сити холл
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США заявили о непричастности Киева к теракту в «Крокусе»
Белый дом: Теракт в «Крокусе» организовало ИГ*
24 марта 2024, 02:36

Фото:iStock/jasastyle

Украина не имеет отношения к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле», полную ответственность за атаку несет «Исламское государство»*, заявила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, передает ТАСС.
По словам Уотсона, через несколько часов после теракта в «Крокусе» Вашингтон проинформировал Москву о подготовке теракта и прибег к «обязательным предупреждениям» в таких случаях.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил о разрушении сотрудничества США и России в вопросе борьбы с терроризмом.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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#сша
#россия
#белый дом
#теракт
#крокус сити холл
#киев
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В России рассказали о разрушении контактов с США по борьбе против терроризма
Посол Антонов: Контакты РФ и США по борьбе с терроризмом разрушены
24 марта 2024, 02:13

Фото: iStock/donfiore

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что контакты между Москвой и Вашингтоном по борьбе с терроризмом разрушены. Это не является виной российской стороны, добавил Антонов в интервью РИА Новости.
Дипломат рассказал, что в 2001 году российский президент неоднократно сообщал США о готовности помочь.

«И кое-что получалось, получалось... и не по нашей вине все это на сегодняшний день разрушено», – заявил Антонов.

Ранее США рассказали о получении данных и предупреждении Москвы о планирующемся теракте.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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#сша
#россия
#дипломат
#сотрудничество
#посол
#теракт
#крокус сити холл
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Кадыров раскрыл цель врагов России после теракта в Красногорске
Кадыров: враги России пытаются воспользоваться национальным вопросом
24 марта 2024, 01:03

Фото: сайт Кремля

Враги России пытаются использовать национальный вопрос, чтобы расшатать внутреннюю ситуацию, высказался глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
По словам Кадырова, «есть тревожные звонки, когда отдельные лжепатриоты, далекие от государственной национальной политики и национальной безопасности», играют на эмоциях людей и используют фашистские методы.

Кадыров отметил, что у России есть опыт борьбы с неонацизмом и что в стране нет препятствий для подавления националистических проявлений.

«С подстрекателями к этническим чисткам разговор будет короткий в рамках железного закона Российской Федерации. Так что давайте благоразумно смотреть на вещи, быть объективными и полезными государству гражданами, а не добровольными бесплатными марионетками западных спецслужб», – заключил глава Чечни.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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#рамзан кадыров
#чечня
#россия
#теракт
#крокус сити холл
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МИД раскритиковал Киев за «пляску на костях»
МИД: Киев «пляшет на костях», пока люди со всего мира соболезнуют
24 марта 2024, 01:02

Фото: iStock/DmyTo

В то время как люди во всем мире выражают поддержку России и осуждают теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске 22 марта, киевские пропагандисты «пляшут на костях», заявил российский МИД на своем Telegram-канале.
В МИД отметили, что на официальную страницу министерства в социальных сетях стали поступать десятки сообщений с выражением поддержки и солидарности с Россией.

«На фоне устроенной украинскими пропагандистами пляски на костях, люди со всех континентов выражают глубокие соболезнования , а также всемерно осуждают эту страшную террористическую атаку против невинных граждан», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский стал единственным главой государства, упомянувшим якобы причастность России к трагедии в «Крокус Сити Холле». Она подчеркнула, что слова Зеленского разоблачили его самого.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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#мид рф
#киев
#украина
#теракт
#крокус сити холл
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Бывший советник Пентагона отметил причастность ЦРУ к теракту в «Крокусе»
Экс-советник Пентагона Макгрегор: ЦРУ замешаны в теракте в «Крокусе»
24 марта 2024, 00:45

Фото: iStock/pedrosala

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X. допустил, что к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» причастны Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и британская разведка MI6.
Эксперт заявил, что нападавшие могут быть «напрямую связаны с мусульманскими элементами, воюющими на стороне Украины». При этом он не привел никаких доказательств своего утверждения.

«Мало сомнений в том, что в этом были замешаны MI6/ЦРУ», – отметил Макгрегор.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США осуждают террористическую атаку на подмосковный «Крокус Сити Холл».

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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#сша
#теракт
#великобритания
#красногорск
#крокус сити холл
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Захарова прокомментировала заявления Зеленского о теракте в «Крокусе»
Захарова: Обвинения Зеленского после теракта саморазболачительны
24 марта 2024, 00:36

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский стал единственным главой государства, который обвинил Россию в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
По словам пресс-секретаря, слова Зеленского разоблачают его.

«На воре и шапка горит», – отметила дипломат.

Также она подчеркнула, что слова украинского президента погубили его так, как не может погубить никакое проклятие.

Ранее Захарова назвала Украину центром терроризма и отметила, что она уже десять лет является центром терроризма в руках Запада.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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#киев
#владимир зеленский
#мария захарова
#мид рф
#россия
#теракт
#крокус сити холл
#украина
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Абхазия объявила 24 марта днем траура
Глава Абхазии Бжания: объявил 24 марта днем траура
24 марта 2024, 00:29

Фото: iStock/Boris Ipatov

Глава Абхазии Аслан Бжания принял решение объявить 24 марта днем траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу представителя.
Таким образом, президент Бжания выразил солидарность с Россией.

Ранее правительство Никарагуа объявило 24 марта днем национального траура. Власти страны объявили, что отвергают и осуждают теракт в «Крокус Сити Холле».

Аналогичное решение приняла Республика Сербская.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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#президент
#теракт
#террористы
#крокус сити холл
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«Не могут согласовать общую версию»: Захарова – о словах США и Украины по поводу теракта
Захарова: США и Украины не могут согласовать общую версию по теракту в Красногорске
24 марта 2024, 00:12

Фото: Пресс-служба МИД России

Украина и США не смогли прийти к единому мнению о том, кто несет ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле», рассказала в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что Белый дом возлагает ответственность за трагедию на «Исламское государство»*, а Киев утверждает, что к этому причастна Россия. По словам дипломата, американская и украинская стороны запутались.

«Даже не могут согласовать общую версию», – указала она.

Ранее США о решительном осуждении теракта в «Крокус Сити Холле».

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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*организация признана террористической и запрещена на территории России
#мид рф
#украина
#сша
#теракт
#крокус сити холл
#красногорск
#московская область
#мария захарова
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