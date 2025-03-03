Владимир Зеленский
Владимир Зеленский после скандала с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме не стал общаться на английском языке с представителями СМИ в ходе пресс-конференции в Лондоне. Об этом сообщила журналист телеканала Sky News Ялда Хаким.
По ее словам, когда предводителя киевского режима попросили сказать несколько слов по-английски, он заявил, что лучше, если он будет общаться на украинском языке. Зеленский назвал это своим предпочтением.
Примечательно, что во время переговоров в Белом доме украинский лидер разговаривал на английском языке без переводчика.
Напомним, в воскресенье, 2 марта, в Лондоне состоялся неформальный саммит лидеров ряда европейских государств для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.
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Примечательно, что во время переговоров в Белом доме украинский лидер разговаривал на английском языке без переводчика.
Напомним, в воскресенье, 2 марта, в Лондоне состоялся неформальный саммит лидеров ряда европейских государств для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.
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Екатерина Коршунова