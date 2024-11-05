Стубб отверг возможность завершения конфликта на Украине по финской модели

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Президент Финляндии Александер Стубб не согласился с предложением применить финскую модель урегулирования конфликта на Украине.
Он напомнил, что в 1940 году, после завершения советско-финляндской войны, Финляндия подписала мирный договор. Она уступила часть своих территорий, избежав продолжения конфликта и сохранив фактический нейтралитет с Советским Союзом.
Президент Финляндии также посоветовал использовать «исторические аналогии» нынешнего конфликта и советско-финской войны, которая завершилась Московским мирным договором и потерей Финляндией территорий, с большой осторожностью. Он считает, что Украина должна самостоятельно определить свой суверенитет.
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«Возможно, ответ всем тем, кто выдвигает подобные идеи, — забыть об этом», — отметил Александер Стубб на встрече с представителями Ассоциации иностранных журналистов, сообщает газета «Helsingin Sanomat».
Президент Финляндии также посоветовал использовать «исторические аналогии» нынешнего конфликта и советско-финской войны, которая завершилась Московским мирным договором и потерей Финляндией территорий, с большой осторожностью. Он считает, что Украина должна самостоятельно определить свой суверенитет.
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Ольга Енгалычева