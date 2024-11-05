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Стубб отверг возможность завершения конфликта на Украине по финской модели

Фото: iStock/ Evgeny555

Фото: iStock/ Evgeny555

Президент Финляндии Александер Стубб не согласился с предложением применить финскую модель урегулирования конфликта на Украине.
Он напомнил, что в 1940 году, после завершения советско-финляндской войны, Финляндия подписала мирный договор. Она уступила часть своих территорий, избежав продолжения конфликта и сохранив фактический нейтралитет с Советским Союзом.

«Возможно, ответ всем тем, кто выдвигает подобные идеи, — забыть об этом», — отметил Александер Стубб на встрече с представителями Ассоциации иностранных журналистов, сообщает газета «Helsingin Sanomat».



Президент Финляндии также посоветовал использовать «исторические аналогии» нынешнего конфликта и советско-финской войны, которая завершилась Московским мирным договором и потерей Финляндией территорий, с большой осторожностью. Он считает, что Украина должна самостоятельно определить свой суверенитет.

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Путин поделился, что в его семье не ругались матом
05 ноября 2024, 21:21

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимр Путин во время своего выступления на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России поделился, что в его семье никто не использовал нецензурную лексику, информирует телеканал «Россия 24».
«В моей семье никто, ни отец, ни тем более мать никогда не использовали матерных слов. Так же себя вели и дедушка с бабушкой», — подчеркнул Путин.

Глава государства также раскритиковал представителей элит, которые используют нецензурную лексику в своей речи, чтобы показать свою «крутизну» и создать иллюзию близости к гражданам.

Владимир Путин отметил, что мат — это грех, но он всё же и часть русского языка. Он считает, что перестать использовать бранные слова можно, показывая, что для демонстрации своей образованности и твердых убеждений существуют иные словесные конструкции, а не лишь ненормативная лексика.

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#русский язык
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Захарова: Россия отвергает обвинения США о вмешательстве в выборы
05 ноября 2024, 20:32

Мария Захарова (Фото: сайт МИД РФ)

Соединённые Штаты Америки вновь «заводят свою шарманку», что в их выборы якобы вмешивается Российская Федерация, а теперь и остальные страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Вот сейчас весь мир замер, на самом деле не в ожидании, а от ужаса тех электоральных процессов, которые разворачиваются в США», — высказалась Захарова во время 21-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Мария Захарова отметила, что американские коллеги «заводят свою шарманку», обвиняя всех подряд во вмешательстве в выборы, которые сейчас проходят в США. Выяснилось, что американские спецслужбы обвинили Российскую Федерацию и ряд иных стран, что они «якобы распространяют ложь об американских выборах «якобы распространяют ложь об американских выборах»

Представитель МИД России уверена, что если послушать американских кандидатов в президенты и то, как они обвиняют друг друга во вранье, то «другим странам здесь уже делать нечего».

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#захарова
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Еврейскую АО может возглавить чиновница из фонда «Защитники Отечества»
«Коммерсантъ»: ЕАО может возглавить сотрудница «Защитников Отечества» Костюк
05 ноября 2024, 19:26

Мария Костюк (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Еврейскую автономную область (ЕАО) может возглавить сотрудница «Защитников Отечества» Мария Костюк. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Уточняется, что таким образом в стране появится женщина-губернатор. Костюк может прийти на смену действующему главе области Ростиславу Гольдштейну, который, по данным «Ведомостей», перейдет на пост главы Коми вместо Владимира Уйбы.

Чиновница из фонта «Защитники Отечества» ранее работала помощником Гольдштейна, а также возглавляла правительство автономной области. В прошлом году Костюк вошла в список доверенных лиц российского лидера Владимира Путина.

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Путин пошутил о русском мате: это и правда грех, но кто без греха
05 ноября 2024, 19:03

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент РФ Владимир Путин, говоря о проблеме нецензурной лексики, пошутил, что мат и правда является грехом, «но кто из нас без греха». Об этом российский лидер заявил на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России.
В рамках заседания член Совета актриса, заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева подняла вопрос борьбы с нецензурной лексикой. Глава Российской Федерации напомнил, что мат — это часть русского языка.

Российский лидер подчеркнул, что для борьбы с нецензурной лексикой нужно повышать общую культуру, для этого необходимо работать по многим направлениям. ​Важно показать, что для того, чтобы выразить и отстоять свое мнение, есть и другие средства выражения, а не только мат, заключил президент.

Ранее Путин высказался в поддержку идеи создания единых учебников по русскому языку. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В США началось голосование на выборах 47-го президента страны
05 ноября 2024, 18:43

Фото: iStock/rarrarorro

5 ноября 2024 года в Соединенных Штатах Америки наступил день основного голосования на выборах президента.
За пост поборются кандидат от Республиканской партии, американский экс-лидер и бизнесмен Дональд Трамп, и действующий вице-президент США Камала Харрис, которая сменила выбывшего из гонки нынешнего лаву государства Джо Байдена.

По результатам голосования с первого избирательного участка, оба кандидата получили по три голоса в населенном пункте Дисквилл-Нотч. Примечательно, что накануне Дональд Трамп допустил возможность своего поражения на выборах, однако, по его мнению, он обладает весомым преимуществом, которое поможет ему одержать победу.

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Американист Ярыгин объяснил слова Трампа о поражении на выборах
05 ноября 2024, 18:02

Фото: iStock/vchal

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин объяснил заявил, что заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что он допускает своё поражение на выборах является электоральной тактикой.
«Это более сдержанный образ, который он создаёт. В день выборов, когда многие в США придут голосовать, когда многие ещё всё-таки не определились, как они будут голосовать, он свой образ делает более сдержанным, мудрым. Это его электоральная тактика. Он так подаёт сигналы неопределившимся избирателям, а таких много», — пояснил в беседе с RT Ярыгин.

До этого платформа для прогнозирования Polymarket показала, что вероятность победы Дональда Трампа на выборах в США превышает 60%. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, ставки на результат выборов в США превышают $3,2 млрд.

Ранее политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак в беседе с «Радио 1» сообщил, что россиянам не за кого «болеть» на выборах в США.

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Конфликт с олигархом и обыски в кабинете: настоящие причины отставок губернаторов Ростовской и Тамбовской областей
05 ноября 2024, 17:51

Максим Егоров (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Губернаторы Тамбовской и Ростовской областей Максим Егоров и Василий Голубев покинули свои должности. Известно, что президент России Владимир Путин уже назначил врио глав регионов на их места. О том, с чем связана отставка чиновников расскажет «Радио 1».

Что известно об увольнении Голубева и Егорова


Сергей Пятаков (Фото: сайт Кремля)

В понедельник днем с разницей в час губернаторы Тамбовской и Ростовской областей объявили о своем уходе с постов. Сначала должность покинул 47-летний Максим Егоров, который три года назад был назначен и.о. губернатора Тамбовской области президентом Владимиром Путиным.

«Главное на Тамбовщине — это люди, которые помогали в этом процессе. Сегодня руководство страны ставит передо мной новые задачи на федеральном уровне», — отметил Егоров.

Следом об отставке объявил ростовский губернатор Василий Голубев, занимавший свою должность в приграничном регионе на протяжении 14 лет.

«Где бы я ни работал в дальнейшем, моим безусловным приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой Ростовской области», — написал он в своем телеграм-канале, поблагодарив «команду жителей Донского региона», которая помогла ему реализовать немало «важных для области проектов».


Новые главы Ростовской и Тамбовской областей


Путин уже назначил врио губернаторов Тамбовской и Ростовской областей. Тамбовскую область возглавит депутат Госдумы, экс-мэр Краснодара Евгений Первышов, который в 2022 году ушел добровольцем на спецоперацию.
Скандал с депутатом КПРФ и ссора с олигархом: за что на самом деле сразу двум российским губернаторам грозит отставка
Скандал с депутатом КПРФ и ссора с олигархом: за что на самом деле сразу двум российским губернаторам грозит отставка

Ростовскую область возглавит гендиректор ОАК Валерий Слюсарь.

«В связи с заявлением губернатора Ростовской области Голубева Василия Юрьевича о досрочном прекращении полномочий постановляю: назначить Слюсаря Юрия Борисовича временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ростовской области», — говорится в тексте указа.


Обыски у Голубева, что известно


Вскоре после новостей об отставке Голубева появилась информация о проведении обысков у экс-губернатора. Источники сообщают, что сотрудники силовых структур Москвы прибыли с обысками в его рабочий кабинет в здании правительства региона 2 ноября.

Также имеется информация о возможном возбуждении уголовного дела против Голубева. Один из источников в правительстве региона подтвердил данные об обысках и добавил, что обсуждаются проверки, связанные с земельными участками на Левом берегу и строительством Западной хорды.
Информации о вызовах на допрос или других следственных действиях пока не поступало.

Отставка Владимира Уйбы



Владимир Уйба (Фото: сайт Кремля)


Глава республики Коми Владимир Уйба также объявил о своей отставке. Он не уточнил причины своего решения, но отметил, что президент Владимир Путин предложил ему новую работу на федеральном уровне. Владимир Уйба выразил благодарность правительству республики Коми и главам муниципалитетов за совместную работу и подчеркнул, что республика навсегда останется в его сердце.

Как сообщает «Коммерсант», отставка Уйбы была предсказуемой. Согласно рейтингу агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), он занимал последнее место по уровню влияния среди глав регионов. Издание отмечает, что Уйба не проявил себя как эффективный управленец, не смог создать работоспособную команду, а его взаимодействие с населением и элитами было порой грубым и неадекватным. В последние месяцы он также вступил в конфликт с влиятельными корпорациями, действующими в регионе, что могло стать одной из причин его отставки.

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Губернатор Ростовской области объявил об уходе в отставку
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Посол Новой Зеландии принёс «какаху» на встречу с Путиным
Посол Новой Зеландии был надел плащ «какаху» на встрече с Путиным
05 ноября 2024, 17:44

Марк Джулиан Трейнор (Фото: Телеграм-канал Кремля)

Посол Новой Зеландии Марк Джулиан Трейнор 5 ноября пришёл на встречу с президентом России Владимиром Путиным для вручения верительных грамот в традиционном плаще-накидке «какаху», сообщает пресс-служба Кремля в своём Телеграм-канале.
Надевать такое одеяние во время официальных встреч — традиция у послов страны. Летом представительница Новой Зеландии Розмари Бэнкс явилась на встречу с президентом Соединённых Штатов Америки Джо Байденом в традиционном плаще «какаху».

Плащ из перьев, именуемый «какаху» — традиционный наряд коренной полинезийского народа материковой части Новой Зеландии маори. Такой плащ изготавливают с использованием перьев птицы киви — национального символа страны. Каждое перо отдельно вплетают в ткань традиционного наряда.

5 ноября в Кремле президент Российской Федерации Владимир Путин принял верительные грамоты у 28 новых послов, которые прибыли в страну. Среди послов были и представители недружественных стран.

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Песков прокомментировал итоги выборов в Молдавии
Песков: выборы президента Молдавии нельзя считать честными и демократическими
05 ноября 2024, 17:03

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)

Выборы президента Молдавии нельзя считать честными, прозрачными и демократическими. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам официального представителя Кремля, Москва может объективно судить о прошедших выборах по проживающим в РФ гражданам Молдавии, которым не была предоставлена возможность проголосовать. Песков подчеркнул, что этот факт не мог не оказать влияния на результаты выборов.

Выборы в Молдавии были полны избирательных манипуляций, заключил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, глава государства Молдавии Майя Санду победила на выборах президента по итогам второго тура выборов. Всего за нее отдали свой голос 55,33% граждан.

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