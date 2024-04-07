В Финляндии прошла акция с требованием открыть границу с Россией

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В финских городах Хельсинки, Тампере и Лаппеенранте прошли небольшие демонстрации протеста. Участники акций требовали открыть финско-российскую границу.
Демонстрации под лозунгом Back to normal «Назад к нормальности» (провело Александровское общество и она была согласована с полицией, сообщил общественный вещатель Yle. Всего, по информации организаторов, в акции приняли участие 100-110 человек в Хельсинки, около 30 — в Тампере и 70-80 человек — в Лаппеенранте.
Демонстрации прошли спокойно и камерно, никаких эксцессов отмечено не было. Акция стала реакцией на принятое в четверг правительством Финляндии решение, согласно которому закрытие границ будет продлено до последующего уведомления. Срок действия предыдущей аналогичной меры был обозначен до 14 апреля.
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Александр Бойцов