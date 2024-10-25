Кандидат в вице-президенты США сделал серьёзное признание об Украине

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Украине придётся в любом случае уступить территории России. Об этом заявил кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей-Ди Вэнс в ходе встречи с избирателями в Мичигане.
Ему задали вопрос о том, окажется ли Киев в ситуации, когда ему придётся принять решение об уступке своих территорий России. Вэнс ответил, что в конечном итоге Украине придётся это сделать.
После он добавил, что Штаты должны собрать вместе Россию и Украину, чтобы приступить к настоящей дипломатии.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что находящаяся в состоянии войны Украина не может войти в НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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После он добавил, что Штаты должны собрать вместе Россию и Украину, чтобы приступить к настоящей дипломатии.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что находящаяся в состоянии войны Украина не может войти в НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова