Маск резко высказался о канцлере ФРГ из-за развала правящей коалиции

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив)
Илон Маск назвал канцлера Германии Олафа Шольца «глупцом» на фоне развала правящей коалиции и возможных досрочных выборов.
В социальной сети X Маск прокомментировал политическую ситуацию в Германии, заявив об этом после новостей об отставке министра финансов Кристиана Линднера.
Канцлер Шольц заявил, что был вынужден попросить президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении Линднера, чтобы предотвратить ущерб для страны. Основной причиной стал отказ Линднера поддержать увеличение расходов на Украину и инвестиции в будущее Германии в проекте бюджета на 2025 год.
В ответ на своё увольнение Линднер обвинил Шольца в отсутствии амбиций и критиковал его за попытки приостановить действие «долгового тормоза», ограничивающего новые заимствования для государственного бюджета.
В начале 2025 года Шольц также намерен запросить вотум доверия у бундестага, чтобы провести досрочные выборы в марте.
Лидер оппозиции Фридрих Мерц, возглавляющий Христианско-демократический союз, предложил канцлеру ускорить процесс и назначить выборы уже в январе.
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«Олаф — глупец», — написал он.
Канцлер Шольц заявил, что был вынужден попросить президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении Линднера, чтобы предотвратить ущерб для страны. Основной причиной стал отказ Линднера поддержать увеличение расходов на Украину и инвестиции в будущее Германии в проекте бюджета на 2025 год.
В ответ на своё увольнение Линднер обвинил Шольца в отсутствии амбиций и критиковал его за попытки приостановить действие «долгового тормоза», ограничивающего новые заимствования для государственного бюджета.
В начале 2025 года Шольц также намерен запросить вотум доверия у бундестага, чтобы провести досрочные выборы в марте.
Лидер оппозиции Фридрих Мерц, возглавляющий Христианско-демократический союз, предложил канцлеру ускорить процесс и назначить выборы уже в январе.
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Мария Моисеева