Президент Грузии объявил акт помилования в день святого Георгия
В Грузии в православный праздник дня святого Георгия Победоносца президент Михаил Кавелашвили объявил очередной акт помилования.
Согласно данным, опубликованным Telegram-каналом Sputnik Грузия, всего были помилованы 49 человек: 34 из них — заключённые, отбывавшие наказание в местах лишения свободы, и ещё 14 — осуждённые, чьи приговоры не были связаны с тюремным сроком. Кроме того, один человек был полностью освобождён от судимости.
Этот шаг Кавелашвили вызвал заметный интерес общественности — не только из-за символичности даты, но и в связи с растущим влиянием действующего президента на политическую повестку страны.
На выборах 2024 года Кавелашвили был единственным кандидатом и фактически получил поддержку большинства избирателей. Большая часть его жизни была посвящена профессиональному спорту: с 1988 по 1995 годы он выступал за тбилисское «Динамо», в 1996 году — за «Манчестер Сити», после чего перешёл в швейцарский «Грассхопер». Завершив карьеру футболиста, он остался в Швейцарии, получил тренерскую лицензию UEFA категории B, а затем занялся политической деятельностью.
В 2022 году он покинул партию «Грузинская мечта» и создал движение «Сила народа», которое к 2024 году сформировало коалицию с той же «Грузинской мечтой» и вышло на ведущие позиции.
