Стало известно, готова ли Россия работать в G20 под председательством США

22 ноября 2025, 23:29

Орешкин: РФ готова конструктивно работать с США во время их председательства в G20

Фото: iStock/Bet_Noire

Россия готова к конструктивной работе в рамках «Группы двадцати» (G20), включая период председательства США в «двадцатке» в 2026 году. Такое заявление сделал замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин на полях форума в ЮАР, передает РИА Новости.





Он подчеркнул, что Россия всегда стремится вносить вклад в позитивную повестку развития. Эта политика РФ не зависит от того, кто является председателем в G20.





«Движение вперед, снятие барьеров, реформирование институтов, изменение модели развития, снижение рисков в экономике — во всех этих вопросах мы готовы активно работать», — подвел итог Орешкин.