Стало известно, готова ли Россия работать в G20 под председательством США
Орешкин: РФ готова конструктивно работать с США во время их председательства в G20
Россия готова к конструктивной работе в рамках «Группы двадцати» (G20), включая период председательства США в «двадцатке» в 2026 году. Такое заявление сделал замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин на полях форума в ЮАР, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что Россия всегда стремится вносить вклад в позитивную повестку развития. Эта политика РФ не зависит от того, кто является председателем в G20.
«Движение вперед, снятие барьеров, реформирование институтов, изменение модели развития, снижение рисков в экономике — во всех этих вопросах мы готовы активно работать», — подвел итог Орешкин.
Саммит «Группы двадцати» проходит в Йоханнесбурге с 22 по 23 ноября. Российскую делегацию на этом мероприятии возглавляет Максим Орешкин.
США примут председательство в G20 от ЮАР 1 декабря. Следующий саммит пройдет во Флориде в 2026 году. Ранее американский лидер Дональд Трамп раскритиковал проведение саммита «Группы двадцати» в Южно-Африканской Республике, назвав это «полным позором».