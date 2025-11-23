ВС России освободили Петровское в ДНР
На донецком направлении зафиксировали продвижение российских войск. Соответствующее заявление распространило Минобороны РФ.
По информации военного ведомства, подразделения группировки «Юг» успешно развивали наступление и в результате взяли под свой контроль населённый пункт Петровское в Донецкой Народной Республике.
В ежедневной сводке представители командования отметили, что бойцы группы действовали решительно и слаженно, что и позволило выполнить поставленную задачу по освобождению этого населённого пункта.
Ранее стало известно, что солдаты ВСУ готовы сдаться в плен при любой возможности. Отмечается, что чаще всего готовы сложить оружие те украинские военнослужащие, которых мобилизовали в принудительном порядке.
