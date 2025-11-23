Достижения.рф

ВС России освободили Петровское в ДНР

Группировка «Юг» освободила Петровское в Донецкой Народной Республике
Фото: Istock/Aleksandr Golubev

На донецком направлении зафиксировали продвижение российских войск. Соответствующее заявление распространило Минобороны РФ.



По информации военного ведомства, подразделения группировки «Юг» успешно развивали наступление и в результате взяли под свой контроль населённый пункт Петровское в Донецкой Народной Республике.

В ежедневной сводке представители командования отметили, что бойцы группы действовали решительно и слаженно, что и позволило выполнить поставленную задачу по освобождению этого населённого пункта.

Ранее стало известно, что солдаты ВСУ готовы сдаться в плен при любой возможности. Отмечается, что чаще всего готовы сложить оружие те украинские военнослужащие, которых мобилизовали в принудительном порядке.

В материале «Радио 1» рассказываем последние новости СВО на 23 ноября.

Ольга Щелокова

