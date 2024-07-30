Премьер Грузии назвал сроки окончания конфликта на Украине

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что военный конфликт на Украине закончится в 2025 году, что приведет к перезагрузке отношений между его страной и США. Об этом он рассказал в интервью телекомпании «Имеди».
«В любом случае, я думаю, война завершится в следующем году. Именно после войны будет легче перезагрузить отношения с любой администрацией, будь то администрация демократов или республиканцев… Главный фактор — это завершение военного конфликта. Как только война завершится, тогда же будут перезагружены отношения. Это является основой для нашего оптимизма», — пояснил грузинский премьер.По словам Кобахидзе, обновить грузино-американские отношения должны США, потому Грузия ждет от них первых шагов.
Отношения двух стран стали нуждаться в перезагрузке, о которой говорит премьер Кобахидзе, после принятия в Грузии закона об иноагентах, который активно критиковали как в Евросоюзе, так и в США.
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