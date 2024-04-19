Президент ЦАР Туадера предложил России место для создания военной базы

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Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера предложил России место для размещения военной базы. Он считает, что для этих целей как нельзя лучше подойдёт восточный регион страны.
В качестве аргументов в пользу такого выбора глава африканской страны отметил то, что эти места находятся на значительном удалении, сам регион очень обширен и там находится большое количество негативных сил. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала RTVI, отвечая на вопрос о российской военной базе.
Президент Туадера считает, что присутствие российских военных помогло бы обеспечить безопасность границ государства, поддержку местным вооружённым силам и в целом способствовать стабильности и спокойствию в этих отдалённых районах. Он добавил, что в ходе развития сотрудничества с РФ ситуация будет должным образом проанализирована, а потом принято окончательное решение.
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