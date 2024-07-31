Президент Индонезии Субианто прибыл в Москву на встречу с Путиным

Фото: iStock/Galih Andhika Putra
Избранный президент и глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто прибыл с официальным визитом в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Субианто в среду.
Отмечается, что в первую очередь пройдут переговоры в узком составе, после чего встреча продолжится в формате рабочего завтрака. Такую систему общения Песков назвал эффективной, поскольку она позволяет детально пройтись по всем вопросам двусторонних отношений.
Также посол Индонезии в Москве Жосе Тавареш сообщил в беседе с агентством, что президент страны собирается встретиться с министром обороны России Андреем Белоусовым.
Выборы президента состоялись в Индонезии 14 февраля. По итогам голосования победу одержал Прабово Субианто. Его инаугурация пройдёт 20 октября.
Читайте также:
Как Путин и Россия стали оружием в предвыборной борьбе США
Стали известны условия, при которых против России откроют второй фронт в Грузии
Путин встретится с главой ДНР Пушилиным в Кремле
Отмечается, что в первую очередь пройдут переговоры в узком составе, после чего встреча продолжится в формате рабочего завтрака. Такую систему общения Песков назвал эффективной, поскольку она позволяет детально пройтись по всем вопросам двусторонних отношений.
Также посол Индонезии в Москве Жосе Тавареш сообщил в беседе с агентством, что президент страны собирается встретиться с министром обороны России Андреем Белоусовым.
Выборы президента состоялись в Индонезии 14 февраля. По итогам голосования победу одержал Прабово Субианто. Его инаугурация пройдёт 20 октября.
Читайте также:
Как Путин и Россия стали оружием в предвыборной борьбе США
Стали известны условия, при которых против России откроют второй фронт в Грузии
Путин встретится с главой ДНР Пушилиным в Кремле
Анастасия Чинкова