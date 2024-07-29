Путин встретится с главой ДНР Пушилиным в Кремле

Фото: сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 29 июля, встретится с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Сегодня (29 июля — ред.) целая череда встреч у президента, одна из них будет публичной. Сегодня будет с докладом у Путина глава Донецкой народной республики Денис Пушилин», — рассказал Песков журналистам.
По словам представителя Кремля, для президента России тема развития новых регионов является одной из приоритетных.
Ранее стало известно, что Путин освободил Владимира Титова от должности первого заместителя министра иностранных дел России. Соответствующий указ главы государства размещён на официальном портале правовой информации.
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