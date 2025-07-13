Президент Ирана получил ранение при июньском ударе Израиля по Тегерану

13 июля 2025, 11:54

Президент Ирана Пезешкиан получил ранение во время атаки Израиля

Фото: Istock/Wavebreakmedia

В результате израильского авиаудара во время 12-дневной войны президент Ирана Масуд Пазешкиан получил травму. Об этом сообщает издание Iran International.