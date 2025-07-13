Президент Ирана получил ранение при июньском ударе Израиля по Тегерану
В результате израильского авиаудара во время 12-дневной войны президент Ирана Масуд Пазешкиан получил травму. Об этом сообщает издание Iran International.
9-й президент Исламской Республики Иран пострадал утром 16 июня в Тегеране. Во время заседания Высшего совета национальной безопасности Ирана Израиль нанёс удар по Тегерану. Входы и выходы здания, где проходила встреча, оказались под прицелом ракет. Удар шестью снарядами был произведён для того, чтобы перекрыть пути эвакуации, но высокопоставленные чиновники смогли выбраться из здания через аварийный люк.
Во время эвакуации глава Ирана получил незначительное ранение в ногу. Пезешкиан в разговоре с журналистом Такером Карлсоном назвал произведённую атаку Израиля «покушением». Президент заявил, что не боится пожертвовать собой ради своей страны.
Читайте также: