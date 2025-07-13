Макрон: ЕС ускорит разработку ответных мер на пошлины США
Президент Франции Эммануэль Макрон написал в соцсети X, что ЕС ускорит подготовку ответных мер на пошлины США.
Французский лидер вместе с председателем Еврокомиссии (ЕК) осудили решение о введении с 1 августа 30-процентных пошлин на экспорт из ЕС в США. Макрон отметил необходимость демонстрации готовности Европейского союза защищать собственные интересы, ускорить разработку действенных контрмер и использовать все имеющиеся инструменты, если соглашение с Вашингтоном не будет достигнуто к 1 августа.
Макрон добавил, что переговоры с США не привели к договоренности.
Ранее стало известно, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп повысит пошлины на товары из ЕС и Мексики до 30% с 1 августа этого года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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