Число погибших в результате взрыва у могилы Сулеймани в Иране превысило 100

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Количество жертв в результате взрывов возле кладбища в иранском городе Керман, на котором похоронен военный деятель Касем Сулеймани, выросло до 103. Об этом сообщает госагентство IRNA.
Местные информагентства также пишут, что из-за взрывов скончались трое сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана.
По данным службы экстренной помощи Кермана, ранены 141 человек. Часть из них находится в критическом состоянии.
Иран расценил это как террористический акт и атаковал в Ираке базы американских военных, что привело к обострению ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, власти Ирана неоднократно обещали отомстить за смерть Сулеймани.
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