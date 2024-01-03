Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Иране

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с терактом в Кермане. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что глава государства отправил послания верховному руководителю Исламской Республики Иран Али Хаменеи и президенту страны Эбрахиму Раиси.
По словам Путина, убийство мирного населения, которое пришло почтить память генерала Касема Сулеймани, потрясает жестокостью и цинизмом.
Также российский президент попросил представителей власти Ирана передать его слова поддержки и сочувствия родственникам погибших и пожелания о скорейшем выздоровлении пострадавшим.
Путин подчеркнул, что Россия категорически осуждает любое проявление терроризма, и призвал бороться с этим злом.
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По словам Путина, убийство мирного населения, которое пришло почтить память генерала Касема Сулеймани, потрясает жестокостью и цинизмом.
Путин подчеркнул, что Россия категорически осуждает любое проявление терроризма, и призвал бороться с этим злом.
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Анастасия Чинкова