Президент Ирана сделал неожиданное заявление об Украине

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Тегеран не поддерживает вооруженный конфликт на Украине, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Его слова с Генассамблеи ООН передает агентство Reuters. По его мнению, Иран никогда не одобрял не происходящее.
«Нужно уважать границы каждой страны», — добавил иранский лидер.Он отметил, что Тегеран готов сесть вместе с представителями США и Европы за стол переговоров, так как верит, что конфликт можно решить «посредством диалога».
Пезешкиан также добавил, что обвинения в адрес Ирана о поставке России оружия являются беспочвенными.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи, находящийся с визитом в Нью-Йорке, опроверг слухи о том, что Тегеран якобы стремится к снижению напряженности в отношениях с Израилем.
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