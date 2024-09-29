Президент Ирана высказался о гибели лидера «Хезболлы»

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан прокомментировал смерть лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, передает РИА Новости.
Политик подчеркнул, что «подобное преступление еще раз доказывает, что этот [израильский] преступный режим не соблюдает никаких международных норм и рамок».
Пезешкиан также объяснил, что заявления лидеров США и Европы о прекращении огня в обмен на отказ Ирана принять убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании являются «откровенной ложью».
Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что «несправедливо пролитая кровь мучеников пути сопротивления» ликвидирует сионистский режим.
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Пезешкиан также объяснил, что заявления лидеров США и Европы о прекращении огня в обмен на отказ Ирана принять убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании являются «откровенной ложью».
Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что «несправедливо пролитая кровь мучеников пути сопротивления» ликвидирует сионистский режим.
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Александр Климов