В РФ оценили позицию Ирана по конфликту на Украине

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Иран в тяжелом положении, поэтому его позицию по конфликту на Украине можно понять. Таким образом президент Масуд Пезешкиан хочет спасти собственную страну, сказал в разговоре с изданием «Лента.ру» член оборонного комитета Госдумы Андрей Колесник.
«Это просто политика. Он пытается таким образом спасти свою страну. У нас, у России, друзей-то много, а союзника два. Надо с пониманием отнестись к этому, но вообще никого не хочу обидеть, с уважением отношусь к Ирану и к их руководству, человек такими заявлениями себя взвешивает. Уважают того, у кого есть позиция», — прокомментировал Колесник.Парламентарий подчеркнул, что Пезешкиан ведет нормальный диалог с российской стороной. Ранее иранский лидер выступил против украинского конфликта, заявив в рамках Генассамблеи ООН о необходимости уважения границ «каждой страны».
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