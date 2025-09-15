Радио Судного дня передало сигналы, вызвавшие волну тревоги

15 сентября 2025, 13:33

Радиостанция УВБ-76 передала сообщения со словами «братец» и «перфект»

Фото: iStock/gsagi

Таинственная радиостанция УВБ-76 вновь удивила слушателей двумя необычными сообщениями, передаваемыми практически друг за другом. Об этом пишет «Лента.ru».