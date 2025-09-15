Радио Судного дня передало сигналы, вызвавшие волну тревоги
Таинственная радиостанция УВБ-76 вновь удивила слушателей двумя необычными сообщениями, передаваемыми практически друг за другом. Об этом пишет «Лента.ru».
Эта станция известна своей периодичностью передач примерно раз в час, однако утром 15 сентября произошли отклонения от привычного графика.
Первое послание было отправлено ровно в 9:06 по московскому времени и содержало странную комбинацию цифр и букв: «НЖТИ 57682 БРАТЕЦ 8197 9997». Спустя всего четыре минуты последовало второе сообщение: «НЖТИ 26904 ПЕРФЕКТ 9849 2505».
УВБ-76, созданная в 1970-х годах, известна своим характерным жужжащим сигналом и считается частью системы «Мертвая рука», предназначенной для автоматического ответа в случае ядерной атаки.
