Американские наблюдатели на учениях в Белоруссии: NYT назвала визит сюрпризом на фоне ядерных учений

17 сентября 2025, 02:23

Присутствие военных США на «Западе-2025» стало неожиданным поворотом для НАТО

Фото: Istock/rarrarorro

Присутствие американских военных наблюдателей на российско-белорусских учениях «Запад-2025» стало неожиданным событием, сообщает The New York Times.