Американские наблюдатели на учениях в Белоруссии: NYT назвала визит сюрпризом на фоне ядерных учений
Присутствие американских военных наблюдателей на российско-белорусских учениях «Запад-2025» стало неожиданным событием, сообщает The New York Times.
Учения «Запад-2025», проходившие с 12 по 16 сентября, стали крупнейшими за четыре года: в них участвовали 100 тыс. военнослужащих, 10 тыс. единиц техники и 333 летательных аппарата. Кульминацией стала отработка применения нестратегического ядерного оружия и развёртывание ракетного комплекса «Орешник», что вызвало обеспокоенность у стран НАТО.
Два представителя США, включая атташе по вопросам обороны Брайана Шупа, присоединились к наблюдателям из 23 стран, несмотря на отработку применения нестратегического ядерного оружия и размещение комплексов «Искандер» в Калининградской области.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин лично приветствовал делегацию. Reuters и NYT расценили это как признак потепления отношений между Вашингтоном и Минском на фоне активных контактов администрации Трампа с Лукашенко.
