Президент Кении распустил правительство

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Президент Кении Уильям Руто объявил о роспуске правительства, об этом говорится в обращении главы государства к нации, передает ТАСС.
Он сообщил, что свой пост сохранит только председатель правительства и глава МИДа. Напомним, что в Кении уже две недели проходят массовые протесты, местные жители требуют проведения досрочных выборов.
Ранее Руто уволил 47 государственных чиновников, почти на 50% сократив штат правительства страны. Также он сократил расходы на реконструкцию правительственных зданий и отменил поездки чиновников за рубеж.
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