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Президент Кении распустил правительство

ТАСС: президент Кении объявил о роспуске правительства
11 июля 2024, 15:56
Фото: IStock/Aoraee

Фото: IStock/Aoraee

Президент Кении Уильям Руто объявил о роспуске правительства, об этом говорится в обращении главы государства к нации, передает ТАСС.


Он сообщил, что свой пост сохранит только председатель правительства и глава МИДа. Напомним, что в Кении уже две недели проходят массовые протесты, местные жители требуют проведения досрочных выборов.

Ранее Руто уволил 47 государственных чиновников, почти на 50% сократив штат правительства страны. Также он сократил расходы на реконструкцию правительственных зданий и отменил поездки чиновников за рубеж.

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В НАТО заявили, что на конгрессе альянса все сосредоточены на здоровье Байдена
Politico: во время саммита НАТО участников больше волновало здоровье Байдена
11 июля 2024, 16:14

Фото: IStock/Massimo Giachetti

Чиновники НАТО и ЕС обеспокоены тем, что на саммите НАТО в Вашингтоне гости больше сосредоточены на состоянии президента США Джо Байдена , чем на будущем альянса, сообщает издание Politico со ссылкой на множество анонимных источников.
Анонимный высокопоставленный европейский чиновник заявил, что испытывал странные чувства, слушая выступление президента Байдена. Он все время переживал, что тот отойдет от сценария, запнется, что-то забудет или скажет «Северная Корея, имея в виду Южную».

Ранее американский конгресс выразил обеспокоенность тем, что политики, сидящие в Белом доме, могут использовать состояние Байдена и перенимать на себя чересчур много полномочий. Для проведения расследования было вызвано три чиновника для выяснения о возможных проблемах со здоровьем у президента.

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#нато
#конгресс сша
#белый дом
#президент
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Эрдоган рассказал о главном принципе в переговорах с Путиным
Эрдоган: Россия и Турция проводят переговоры по принципу разумности
11 июля 2024, 15:29

Фото: сайт Кремля

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и Турция придерживаются принципа разумности во время проведения переговоров по вопросам конфликтных ситуаций. Об этом информирует Newsweek.
Глава турецкого государства отметил, что Москва и Анкара не разрабатывают политику, которая основана на предрассудках. Эрдоган подчеркнул, что хочет продолжать вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным, «несмотря на все имеющиеся разногласия».

Ранее Эрдоган сообщил, что перспектива прямого противостояния между НАТО и РФ вызывает беспокойство.

Напомним, 3 июля текущего года Путин и Эрдоган провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане. В рамках встречи Эрдоган пообещал продолжить прилагать усилия для установления мира на Украине.

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#президент
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#шос
#переговоры
#реджеп тайип эрдоган
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Эрдоган оценил перспективу прямого конфликта между Россией и НАТО
Эрдоган: перспектива прямого конфликта между РФ и НАТО вызывает беспокойство
11 июля 2024, 15:01

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что перспектива прямого противостояния между НАТО и РФ вызывает беспокойство, пишет Newsweek.
По мнению турецкого лидера, данный конфликт не принесет прочного мира. Эрдоган отметил, что любые шаги, которые могут привести к такому исходу, необходимо избегать.

Президент Турции заключил, что его страна считает целесообразным подходить к решению разногласий мирным и дипломатическим путем.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что противники Москвы в Европе и США не желают мирного диалога по решению конфликта на Украине, что демонстрирует принятая на саммите НАТО декларация.

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#турция
#нато
#россия
#конфликт
#война
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Помощников Байдена опросят о состоянии здоровья президента США
Axios: помощников Байдена вызвали для дачи показаний о состоянии его здоровья
11 июля 2024, 14:24

Фото: сайт Кремля

Американский конгресс обеспокоен тем, что помощники президента США оказывают на него излишнее влияние или взяли на себя его функции. Об этом сообщает Axios.
Отмечается, что республиканцы намерены расследовать, действительно ли истинное состояние Байдена скрывают от общественности. Для этого были вызваны три высокопоставленных помощника Белого дома. От них требуют дать показания по вопросу здоровья нынешнего американского лидера.

Уточняется, что поводом к этому стало слабое выступление главы США на дебатах 27 июня. Некоторые демократы продолжают подготовку к возможным расследованиям Конгресса.

Напомним, в Атланте прошли первые в истории Соединенных Штатов Америки теледебаты между действующим и бывшим президентами. Выступление нынешнего президента США Джо Байдена охарактеризовали, как невыразительное и бессвязное, что вызывает «агрессивную панику» у демократов. Выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года.

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#джозеф байден
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#дональд трамп
#президент
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На Украине раскрыли, на что потратят доходы с замороженных активов РФ
Умеров: Прибыль от замороженных активов России пойдёт на боеприпасы и ПВО
11 июля 2024, 13:24

Прибыль от замороженных российских активов будет потрачена на боеприпасы, ПВО и поддержку украинских производителей. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в рамках встречи с представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем.
Умеров выразил благодарность Евросоюзу за решение о передаче доходов от замороженных российских активов Украине. Первый транш ожидается в начале августа текущего года и составит порядка 1,5 миллиарда евро.

Деньги Киев потратит на боеприпасы, а также системы противовоздушной обороны. Кроме того, за счет российских средств Украина планирует поддержать собственных производителей. Общая сумма процентов будет составлять порядка трёх миллиардов евро ежегодно. При этом профинансированные Евросоюзом товары должны быть переданы Украине до конца текущего года.

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#деньги
#евро
#украина
#боеприпасы
#счёт
#запад
#киев
#рф
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Генерал Попов попросил возбудить дело на обсуждающего его дело адвоката
Генерал Попов попросил возбудить дело на адвоката Аграновского
11 июля 2024, 13:08

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, который был арестован по обвинению в мошенничестве, попросил Следственный комитет РФ возбудить уголовное дело в отношении адвоката Дмитрия Аграновского из-за его комментариев по делу генерала. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на защитника Попова Сергея Буйновского.
По словам Буйновского, Аграновский не может давать комментарий по поводу дела Попова, однако продолжает это делать, что «является клеветой и мошенничеством». Защитник подчеркнул, что Аграновский наносит вред и ущерб правам и интересам обвиняемого.

Примечательно, что у Попова и его защитников взята подписка о неразглашении тайны следствия.

Напомним, Попову инкриминируют мошенничество. По версии следователей, он причастен к хищению в прошлом году более 1 700 тонн изделий металлопроката на сумму свыше 130 миллионов рублей.

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#минобороны рф
#вред
#мошенничество
#ущерб
#адвокат
#суд
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В украинском порту арестовали иностранное судно, заходившее в Севастополь
11 июля 2024, 12:59

Фото: istockphoto / SHansche

Власти Украины задержали грузовое судно USKO MFU под флагом Камеруна. По имеющейся информации, судно дважды заходило в порт Севастополя.
Генеральная прокуратура Украины обвиняет компанию USKO MFU в незаконном вывозе агропродукции через Крым в интересах турецкой фирмы. В ноябре 2023 года судно, принадлежащее этой компании, прибыло в один из портов Севастополя и было загружено более чем тремя тысячами тонн агропродукции. Затем оно направилось в Турцию.

«Перед заходом в порт компания USKO MFU отключила автоматическую идентификационную систему (AIS), предназначенную для идентификации судов и отслеживания их курса с помощью радиоволн.В конце мая 2024 года судно повторно зашло в порт Севастополя, уже с выключенной системой AIS, и разгрузило груз, привезённый из Турции. 2 июля оно прибыло в один из портов Молдовы, где система AIS была включена, и судно было идентифицировано», — говорится в материале.

Генеральная прокуратура сообщила о задержании и аресте иностранного морского судна в акватории порта Рени Одесской области. Капитану USKO MFU, гражданину Азербайджана, было предъявлено подозрение в нарушении законодательства. Сейчас решается вопрос о выборе меры пресечения для подозреваемого.

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#прокуратура
#судно
#компании
#крым
#меры
#украина
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В Кремле оценили готовность НАТО к диалогу по миру на Украине
Песков: противники РФ на Западе не хотят диалога по Украине
11 июля 2024, 12:57

Фото: сайт Кремля

Противники России в Европе и США не желают мирного диалога по решению конфликта на Украине, это следует из принятой на саммите НАТО декларации. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность начала мирных переговоров по Украине.
«Мы видим, что наши противники в Европе и в Соединенных Штатах не являются сторонниками диалога. И, судя по документам, принятым на саммите НАТО, они не являются сторонниками мира», — заявил Песков.

Таким образом, по его словам, альянс является инструментом конфронтации, но никак не решает вопросы мира и безопасности.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что путь Киева в НАТО должен завершиться исчезновением Украины или альянса. Так зампред Совбеза РФ отреагировал на вашингтонскую Декларацию НАТО, в которой страны-участницы альянса обязуются поддерживать Украину.

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#оружие
#китай
#итоги
#страны
#нато
#песков
#рф
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Мигранта, потушившего свечи в московском храме, признали невменяемым
Прокуратура: потушивший свечи в православном храме мигрант заключен под стражу
11 июля 2024, 12:35

Фото: IStock/Ivan Murauyou

В отношении 20-летнего мужчины из Таджикистана, потушившего свечи в храме, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 148 УК РФ (оскорбление религиозных чувств верующих), сообщила прокуратура Москвы.
Днем 18 июня мигрант зашел в православный храм и затушил свечи, после чего набросился на одну из прихожанок. В ведомстве заявили, что он страдает временным психическим расстройством и не осознает своих действий. В настоящее время мужчина заключен под стражу.

Ранее юристы поясняли, что мигранту может грозить депортация в качестве дополнительного вида наказания.

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#мужчина
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