Власти Кении готовятся подавить протест

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Все силы безопасности мобилизовали в Кении для подавления протеста. Об этом в ходе выступления заявил президент страны Уильям Руто.
Он назвал акции протеста «атакой на конституционный строй и угрозой для безопасности страны».
Ранее стало известно, что во время разгона протестов в столице Кении Найроби пострадала сестра экс-президента США Барака Обамы Аума Обама. Она отметила, что полиция использовала против протестующих слезоточивый газ. При этом в руках у присутствующих были только флаги и плакаты.
В Кении начались протесты после того, как состоялось голосование по проекту бюджета с учётом повышения налогов. Демонстранты жгут административные здания. Уточняется, что пострадали более двухсот человек.
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Ранее стало известно, что во время разгона протестов в столице Кении Найроби пострадала сестра экс-президента США Барака Обамы Аума Обама. Она отметила, что полиция использовала против протестующих слезоточивый газ. При этом в руках у присутствующих были только флаги и плакаты.
В Кении начались протесты после того, как состоялось голосование по проекту бюджета с учётом повышения налогов. Демонстранты жгут административные здания. Уточняется, что пострадали более двухсот человек.
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Никита Иванов