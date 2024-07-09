В Париже начали расследование против Марин Ле Пен

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Прокуратура Парижа заподозрила лидера парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен в незаконном финансировании ее президентской кампании 2022 года и начала по данному факту расследование. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на собственные источники.
«Прокуратура Парижа недавно начала судебное расследование в связи с подозрениями в незаконном финансировании кампании Марин Ле Пен на президентских выборах 2022 года», — говорится в сообщении телеканала.
При этом уточняется, что расследование началось после жалобы Национальной комиссии по счетам избирательных кампаний и политическому финансированию (CNCCFP). Подозрения из-за предвыборной кампании вызвала не только Марин Ле Пен, однако судебное расследование началось именно против неё.
Французское законодательство не позволяет кандидатам превышать установленный лимит расходов во время предвыборных кампаний. Если кандидат выполнил все условия, то государство возмещает ему часть трат. Однако при невыполнении данного условия CNCCFP может внести необходимые изменения в избирательные счета и сократить сумму компенсации, а также передать дело для расследования.
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