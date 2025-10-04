Президент Колумбии Петро обвинил США и Европу в наркоторговле
Удары США по судам в Карибском море подверглись резкой критике со стороны президента Колумбии Густаво Петро. Об этом глава государства написал в своих соцсетях.
Он заявил, что сами США и ряд европейских стран являются центрами наркоторговли. Петро заявил, что действия американской армии являются несоразмерными, а находящихся на обстреливаемых судах президент Колумбии назвал бедняками из карибских государств.
«Наркотеррористы не плавают на лодках. Наркоторговцы живут в США, Европе и Дубае», — высказался глава государства.По словам Петро ракетные обстрелы в тех случаях, когда суда можно перехватить, нарушают основной правовой принцип соразмерности.
Ранее США официально объявили войну наркокартелям, чтобы оправдать предыдущие атаки на суда в Карибском море.