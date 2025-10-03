03 октября 2025, 20:42

Пит Хегсет: США ударили по судну с наркоторговцами у побережья Венесуэлы

Фото: istockphoto/Austin Nooe

США нанесли ракетный удар по судну, принадлежавшему наркоторговцам, в международных водах у берегов Венесуэлы. Об этом 3 октября в своем аккаунте в X (бывш. Twitter) написал глава Пентагона Пит Хегсет.