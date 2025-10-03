США ударили по судну с наркоторговцами у побережья Венесуэлы
США нанесли ракетный удар по судну, принадлежавшему наркоторговцам, в международных водах у берегов Венесуэлы. Об этом 3 октября в своем аккаунте в X (бывш. Twitter) написал глава Пентагона Пит Хегсет.
Он заявил, что по указанию президента Дональда Трампа отдал приказ о «смертельном кинетическом ударе» по кораблю, который «занимался наркоторговлей и был связан с организациями, признанными террористическими».
Министр отметил, что в результате погибли четыре человека, находившиеся на судне. Американские военные в ходе операции не пострадали. По его словам, разведка США подтвердила наличие наркотиков на борту, и страна продолжит подобные атаки, пока «не прекратятся нападения на американский народ».
Ранее в тот же день журнал The Washington Examiner сообщил, что Военно‑морские силы США и другие подразделения готовы к возможной операции на территории Венесуэлы для борьбы с наркотрафиком. По информации издания, у берегов страны сосредоточили многочисленные военные корабли, десять истребителей F‑35, подразделение морской пехоты, самолёты Harrier и подводную лодку.
