Стало известно, почему Трамп начал высказывать критику в адрес России
Лариса Шеслер: Трамп пытается запугать РФ, чтобы выторговать выгодные условия
Президент США Дональд Трамп является бизнесменом и использует рычаги давления на партнёров перед заключением сделки, поэтому к его критике России стоит относиться спокойно. Так считает председатель политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер.
Она отметила, что на сегодняшний день ситуация складывается так, что Трамп не может открыто высказываться в поддержку России, но и Украину он не поддерживает.
«Трамп не поддерживает Украину, он не собирается брать ее на свой счет и финансировать. В то же время, его электоральная среда не против Украины, она скорее антироссийская. И политическая обстановка в Европе и в мире не позволяет Трампу высказаться в поддержку России. И самое главное, это ему не нужно», — пояснила Шеслер в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Она пояснила, что Трамп пытается удержаться у власти, однако Россия в этом ключе ему предложить нечего не может.
По словам эксперта, Трамп является бизнесменом, и пытается давить на партнёров перед заключением важной сделки для получения более выгодных условий. Таким образом, переменчивая риторика Трампа в отношении России будет продолжаться, и к этому нужно относиться спокойно, заключила Шеслер.