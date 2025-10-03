Стало известно, почему Трамп начал высказывать критику в адрес России

03 октября 2025, 21:59

Лариса Шеслер: Трамп пытается запугать РФ, чтобы выторговать выгодные условия

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп является бизнесменом и использует рычаги давления на партнёров перед заключением сделки, поэтому к его критике России стоит относиться спокойно. Так считает председатель политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер.





Она отметила, что на сегодняшний день ситуация складывается так, что Трамп не может открыто высказываться в поддержку России, но и Украину он не поддерживает.





«Трамп не поддерживает Украину, он не собирается брать ее на свой счет и финансировать. В то же время, его электоральная среда не против Украины, она скорее антироссийская. И политическая обстановка в Европе и в мире не позволяет Трампу высказаться в поддержку России. И самое главное, это ему не нужно», — пояснила Шеслер в разговоре с Общественной Службой Новостей.