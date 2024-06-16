Президент Кубы поднялся на борт российских кораблей в порту Гаваны

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Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что поднялся на борт российского фрегата «Адмирал Горшков», который прибыл в порт Гаваны. Политик также поприветствовал моряков из Российской Федерации, сообщается в его аккаунт в соцсети X.
«Потрясающий и приятный день, даже во время непрекращающегося дождя. Добро пожаловать, друзья из России», – написал он.
Кубинский лидер осмотрел интерьер фрегата «Адмирал Горшков» и палубу подводной лодки «Казань».
Прибытие корабля ВМФ России в гавань Гаваны 12 июня привлекло внимание местного населения. Люди собрались на пирсе Сьерра Маэстра, чтобы поприветствовать корабельную ударную группу Северного флота, прибывшую на остров с официальным визитом.
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Александр Климов