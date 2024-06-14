Российские военные корабли у берегов Кубы возмутили Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Бывший президент Соединенных Штатов счёл немыслимым появление военных кораблей Российской Федерации у берегов Кубы. Об этом заявил журналистам после встречи в конгрессе с сенаторами-республиканцами, передает РИА Новости.
«Мы не хотим видеть российские корабли прямо у побережья Флориды, где они сейчас находятся. Это немыслимо», — возмутился Трамп.Тактическая группа из четырех разных судов, включая суда обеспечения, отрабатывающие на этой неделе в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия, вошла в порт Гаваны с официальным визитом, который начался 12 и будет длиться 17 июня.
В планах моряков России — провести встречу с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, а также посетить исторические и культурные места.
Ранее в Белом доме отреагировали на российские военные корабли на Кубе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак