В Белом доме отреагировали на российские военные корабли на Кубе

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Соединённые штаты не увидели угрозы в появлении российских военных кораблей на Кубе. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.
«Но мы не ожидаем какой-либо серьезной угрозы национальной безопасности в результате этих учений», — отметив Кирби.Он уточнил, что США будут внимательно следить за происходящим.
Четыре российских судна прибудут в порт Гаваны 12 июня с официальным визитом и пробудут там до 17 июня. Это фрегат танкер «Академик Пашин», атомная подлодка «Казань», спасательный буксир «Николай Чикер»и «Адмирал Горшков».
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