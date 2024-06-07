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Российское ядерное вооружение имеет потенциал превратить США в радиоактивный пепел, однако именно Америка стала первой и единственной страной, применившей это оружие против мирного населения.
Об этом рассказал президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в интервью с журналисткой Мариной Ким. Беседа прошла в рамках проекта «Новый мир» и была опубликована в её Telegram-канале.
Михаил Ковальчук напомнил, что в 1945 году США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки, что привело к гибели сотен тысяч людей.
По мнению Ковальчука, эта атака была бессмысленной и предназначалась для устрашения лидера СССР Иосифа Сталина. Однако, реализация атомного проекта в Советском Союзе позволила предотвратить этот сценарий и установить равновесие сил, пояснил он.
Президент Курчатовского института также отметил, что в настоящее время США больше не боятся Китая; их беспокойство вызывает только ядерный арсенал России. Ковальчук подчеркнул, что президент России Владимир Путин сделал всё возможное для восстановления ядерного потенциала страны, разрушенного в 90-е годы.
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Михаил Ковальчук напомнил, что в 1945 году США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки, что привело к гибели сотен тысяч людей.
По мнению Ковальчука, эта атака была бессмысленной и предназначалась для устрашения лидера СССР Иосифа Сталина. Однако, реализация атомного проекта в Советском Союзе позволила предотвратить этот сценарий и установить равновесие сил, пояснил он.
Президент Курчатовского института также отметил, что в настоящее время США больше не боятся Китая; их беспокойство вызывает только ядерный арсенал России. Ковальчук подчеркнул, что президент России Владимир Путин сделал всё возможное для восстановления ядерного потенциала страны, разрушенного в 90-е годы.
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Артем Кузьмин