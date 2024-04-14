Депутат Карчаа: Возможный ядерный инцидент на ЗАЭС затронет часть Европы

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Ядерный инцидент на Запорожской атомной электростанции, который вполне могут спровоцировать атаки ВСУ, затронет не только Украину, но и некоторые европейские страны. Об этом заявил руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом», депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа.
По его словам, киевский режим всеми силами пытается спровоцировать такой инцидент. Депутат не исключил, что таким жестоким и бесчеловечным способом Запад, полностью руководящий и направляющий украинские силы, стремится «перекроить» линию боевого соприкосновения.
Такой вариант развития событий позволит западным союзникам Украины создать «мировой шум» и обвинить Россию в безответственном отношении к ядерной безопасности, считает Карчаа. Как следствие, Энергодар и прилегающие территории зоной повышенной опасности для многих государств. На основании этого Запад может потребовать вывода оттуда российских войск и ввода международных сил, заключил депутат.
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Александр Бойцов