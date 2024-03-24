Президент Латвии прокомментировал теракт в «Крокусе»

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Президент Латвии Эдгар Ринкевич на своей странице в социальной сети X отреагировал на теракт, произошедший 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
«В каком же сумасшедшем мире мы живем», – прокомментировал президент трагедию.
Больше никаких заявлений глава государства не делал.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
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Александр Климов