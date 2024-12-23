Президент Литвы Науседа подверг критике Фицо за поездку в Москву

Гитанас Науседа (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Президент Литвы Гитанас Науседа резко отреагировал на визит в Москву премьер-министра Словакии Роберта Фицо и его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
«Насколько дешева ваша любовь? Есть ещё люди, которые приезжают в Россию с любовью», — с возмущением написал глава литовского государства на своей странице в социальной сети Х.
По его словам, Литва никогда не пойдёт по такому пути. Науседа подчеркнул, что Вильнюс предпочитает независимость в энергетической сфере рыночные цены. Он отметил, что, в отличие от Фицо, следует по пути всей Европы.
Ранее словацкий премьер объяснил свой визит в Россию и встречу с Владимиром Путиным. По утверждению Фицо, это явилось реакцией на слова Зеленского о том, что он против любого транзита газа через территорию Украины.
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