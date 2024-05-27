Нынешний президент Литвы переизбран на новый срок

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Действующий президент Литвы Гитанас Науседа был переизбран на новый срок во втором туре выборов, набрав 74,43 процента голосов, передает Главная избирательная комиссия (ГИК) страны.
Соперником нынешнего главы государства была премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Она набрала 24,06 процента голосов.
По информации ГИК, за Науседу проголосовали 36,59% избирателей. При этом президент победил во всех 60 округах Литвы.
Ранее агентство Bloomberg писало, что бывшие страны социалистического блока, присоединившиеся к Европейскому Союзу после распада Советского Союза, в ближайшем будущем превзойдут по уровню жизни южноевропейские государства.
Таким образом, Словения, Польша и Литва могут стать лидерами Европейского Союза к 2029 году. Когда они присоединились к организации в 2004 году, разрыв в уровне жизни был почти в 2 раза.
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По информации ГИК, за Науседу проголосовали 36,59% избирателей. При этом президент победил во всех 60 округах Литвы.
Ранее агентство Bloomberg писало, что бывшие страны социалистического блока, присоединившиеся к Европейскому Союзу после распада Советского Союза, в ближайшем будущем превзойдут по уровню жизни южноевропейские государства.
Таким образом, Словения, Польша и Литва могут стать лидерами Европейского Союза к 2029 году. Когда они присоединились к организации в 2004 году, разрыв в уровне жизни был почти в 2 раза.
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Александр Климов