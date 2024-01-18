В Литве раскрыли, сколько оружия необходимо Украине для победы

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Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, что Украине для победы необходимо предоставить в десять раз больше вооружения. Он этом он рассказал в эфире украинского телеканала 5.ua.
«Для победы в войне с Россией Украине нужно не 40, а 400 пусковых установок HIMARS и тысяча, а не 80 танков», – заявил Ландсбергис.
Он призвал союзников максимально поддерживать Украину необходимым вооружением в нужном количестве.
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