В Литве осудили призывы к войне с Россией

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Бывший кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус осудил распространяющиеся в стране призывы к войне с Россией. Об этом он заявил в эфире рутуб-канала Вальдман-LINE. По его словам, только предатели Литвы могут призывать к столкновению с Россией.
«Только предатели Литвы могут призывать нас победить Россию на поле боя <...> А такие призывы с марта 1922 года», — отметил он.Вайткус считает, что Литва должна выбрать другой путь и выбрать мир «не после победы над Россией, а без войны с ней», так как его народ не может быть в безопасности, пока в соседних странах разгорается конфликт.
Ранее сообщалось, что Литва начала активно готовиться к «вторжению России», начав укреплять мосты на границе с Калининградской области при помощи так называемых «зубов дракона». В ближайшее время их собирались дополнить железными балками, которые закрепят на конструкциях переправы.
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Данил Пономарев