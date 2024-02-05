Страны G7 готовят свои санкции против России

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Страны G7 готовят собственные санкции против России к 24 февраля. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что Евросоюз, который также планирует ввести новый, 13-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля, координирует свои меры со странами G7. В результате, каждый из них представит собственный набор антироссийских ограничений.
Ранее сообщалось, что очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза будет включать в себя свыше 200 российских физических и юридических лиц.
Ранее американский Минфин расширил санкции против России, включив в них одно физическое лицо, две организации и три самолёта.
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Анастасия Чинкова