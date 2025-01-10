Президент Мексики показала карту 1607 года в ответ на слова Трампа о заливе

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Президент Мексики Клаудия Шейнбаум с сарказмом отреагировала на предложение будущего президента США Дональда Трампа переименовать Мексиканский залив в Американский и показала карту 1607 года, на которой мексиканцам принадлежит большая часть современного американского юго-запада и запада. Она напомнила, что Штаты получили эти земли лишь в 1848 году после мирного договора Гваделупе-Идальго, который положил конец двухлетней войне.
«Стоя перед этой картой, Шейнбаум заявила, что Северную Америку следует называть мексиканской Америкой, потому что в учредительном документе 1814 года, предшествовавшем Конституции Мексики, она называлась именно так», — отмечает Pravda.Ru.В то же время Politico оценило другую резонансную идею Трампа — покупку Гренландии. Американское издание отметило, что такое приобретение станет плохой сделкой для США, так как американцы уже получают все необходимое от стратегически важного острова, сообщают argumenti.ru.
«В процитированном материале также указывается, что американская сторона воспрепятствовала продаже Китайской Народной Республике крупного месторождения редкоземельных металлов в Гренландии», — говорится в статье.Читайте также:
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