Президент Молдавии Санду утвердила поправки в статью УК о государственной измене

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Президент Молдавии Майя Санду утвердила поправки в статью Уголовного кодекса о государственной измене. Соответствующий указ опубликован в понедельник, 10 июня.
В четверг, 6 июня, депутаты от правящей партии «Действие и солидарность» одобрили в третьем чтении изменения в законодательство о государственной измене. Теперь соответствующий документ с утверждёнными поправками опубликован на официальном сайте администрации главы Молдавии.
В частности, теперь к измене родине будут приравнены переход на сторону врага во время военных действий, шпионаж, разглашение государственной тайны, оказание помощи в проведении враждебных действий, направленных против безопасности государства. Поясняется, что враждебные действия могут быть выражены также в кампаниях по дезинформации.
Оппозиционные депутаты возражали против принятия данных поправок, указывая на то, что определение враждебных действий является расплывчатым и представляет собой угрозу праву на свободу мнений.
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В частности, теперь к измене родине будут приравнены переход на сторону врага во время военных действий, шпионаж, разглашение государственной тайны, оказание помощи в проведении враждебных действий, направленных против безопасности государства. Поясняется, что враждебные действия могут быть выражены также в кампаниях по дезинформации.
Оппозиционные депутаты возражали против принятия данных поправок, указывая на то, что определение враждебных действий является расплывчатым и представляет собой угрозу праву на свободу мнений.
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Александр Бойцов