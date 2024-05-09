Фото: пресс-служба МИД РФ
Политика, проводимая президентом Молдавии Майей Санду, сопоставима с экспериментами Третьего рейха над национальностью людей и языком. Нынешний молдавский лидер останется тёмным пятном в истории страны.
Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она добавила, что молдавский язык продолжит существовать для большинства жителей страны и после ухода со своего поста Санду, при которой государственный язык был официально переименован в румынский.
Захарова назвала то, что молдавский язык по одному росчерку пера правительства Санду превратился в румынский элементами геноцида против целого народа. Она подчеркнула, что, пережив «эпоху Санду», молдаване сохранят свою идентичность как народа, сохранят свой язык и самобытную культуру.
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Александр Бойцов