Президент Нанди-Ндайтва отметила, что Россию и Намибию связывает долгая история

15 октября 2025, 11:42

Фото: istockphoto / Viacheslav Chernobrovin

Президент Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтва в интервью RT подчеркнула долгую историю сотрудничества с Россией и выразила уверенность в его продолжении.





Она напомнила, что во времена борьбы в джунглях Анголы с ними сражались именно русские посредством СССР.

«Когда нам нужно было сплотиться, чтобы выступить против на тот момент сильнейшей армии на Африканском континенте — ВС ЮАР времён апартеида, — нам на помощь пришли русские. И даже после нашей независимости это продолжается», — приводит её слова Telegram-канал RT.