Президент Нанди-Ндайтва отметила, что Россию и Намибию связывает долгая история
Президент Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтва в интервью RT подчеркнула долгую историю сотрудничества с Россией и выразила уверенность в его продолжении.
Она напомнила, что во времена борьбы в джунглях Анголы с ними сражались именно русские посредством СССР.
«Когда нам нужно было сплотиться, чтобы выступить против на тот момент сильнейшей армии на Африканском континенте — ВС ЮАР времён апартеида, — нам на помощь пришли русские. И даже после нашей независимости это продолжается», — приводит её слова Telegram-канал RT.Она также отметила, что Россия поддерживала Намибию на политическом уровне и была одной из стран, которая оказала поддержку в переговорах, которые привели к независимости страны.