Sohu: в США обеспокоены закупкой российской военной техники Китаем
Китай закупил у России партию военной техники, чем вызвал обеспокоенность США. Об этом говорится в материале Sohu, переведенном «Главным региональным».
Речь идет о боевых машинах десанта БМД-4Д. КНР приобрела несколько таких в РФ за 580 миллионов долларов. При этом Национальная освободительная армия Китая (НОАК), по данным авторов статьи, имеет собственный парк такой техники.
Как отмечается, китайские военные проверят машины, освоят опыт десантирования и постараются перенять стиль ведения боевых действий ВС РФ.
Ранее Пекин заявил о готовности принять решительные контрмеры, если Вашингтон введет 100‑процентные пошлины на товары из КНР.
