Президент Непала подал в отставку на фоне массовых беспорядков
Президент Непала Рам Чандра Паудел подал в отставку на фоне беспорядков в стране. Об этом сообщает India Today.
Политик занимал пост главы государства с марта 2023 года.
Массовые беспорядки и акции протеста начались в Непале в понедельник. Общество недовольно введённым властями запретом на использование популярных международных соцсетей. Ограничения были введены из-за того, что компании не успели зарегистрироваться в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок.
Тогда старший партийный организатор Коммунистической партии Непала Хит Радж Панди, представляющий главную оппозиционную партию в парламенте, раскритиковал это решение, заявив, что блокировка соцсетей может вызвать хаос в стране.
Ранее в этот день об уходе в отставку заявил премьер-министр Непала Шарма Оли.
