Раскрыто число россиян, находящихся в охваченном беспорядками Непале

Mash: около 5 тысяч россиян могут находиться сейчас в Непале
Фото: iStock/Tero Vesalainen

Около пяти тысяч российских граждан могут находиться сейчас в Непале. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



Страна популярна среди альпинистов и путешественников, которые приезжают изучать родину Будды, а также совершать полёты и восхождения на Эверест.

Основной туристический сезон в регионе стартует в конце октября – начале ноября, а планируемые восхождения на восьмитысячники обычно проходят с марта по май. По информации канала, в ноябре запланирован выезд нескольких организованных групп из России.

Российское посольство в Непале сообщает, что в настоящее время угрозы для граждан России нет. Тем не менее, посольство рекомендует воздержаться от посещения столицы страны – Катманду.

