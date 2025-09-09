Раскрыто число россиян, находящихся в охваченном беспорядками Непале
Около пяти тысяч российских граждан могут находиться сейчас в Непале. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Страна популярна среди альпинистов и путешественников, которые приезжают изучать родину Будды, а также совершать полёты и восхождения на Эверест.
Основной туристический сезон в регионе стартует в конце октября – начале ноября, а планируемые восхождения на восьмитысячники обычно проходят с марта по май. По информации канала, в ноябре запланирован выезд нескольких организованных групп из России.
Российское посольство в Непале сообщает, что в настоящее время угрозы для граждан России нет. Тем не менее, посольство рекомендует воздержаться от посещения столицы страны – Катманду.
